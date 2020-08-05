أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الأربعاء)، عن تمكّن رجالها من إنقاذ وإيواء أكثر من 700 شخص و11 أسرة في 5 مناطق بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 5-14 ذي الحجة 1441هـ.
وفي التفاصيل، أوضحت المركز الإعلامي بالمديرية أنه تم إنقاذ أكثر من 698 شخصاً وإخلاء 77 آخرين و 11 أسرة، وإيواء 633 شخصا و3 أسر، وذلك بمناطق: “مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة”.
وجاء ذلك عقب الحالة المطرية الغزيرة والسيول التي شهدتها تلك المناطق، حيث كانت منطقة عسير الأعلى في عدد حالات الإنقاذ، بينما الأقل كانت المدينة المنورة بحالة إنقاذ واحدة.
وأبان المركز أنه تم تشكيل 8 لجان لحصر الخسائر في عدد من المناطق المتضررة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول.
وفق “أخبار 24”.