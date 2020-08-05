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اخبار رياضية > بعد خسارة فريقه.. “البلوي”: لهذا السبب على “اتحاد القدم” أن يتحمل مسؤولياته
05/08/2020   6:43 م

بعد خسارة فريقه.. “البلوي”: لهذا السبب على “اتحاد القدم” أن يتحمل مسؤولياته

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انتقد المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي، اتحاد كرة القدم السعودي، بسبب ما اعتبره عدم تكافؤ الفرص، وذلك بعد الهزيمة التي مُني بها فريقه أمس الثلاثاء من “أبها” 1-2 ضمن منافسات دوري المحترفين.

وشدد البلوي على ضرورة أن يعمل اتحاد الكرة على توزيع الفرص بعدالة بين الفرق، مشيراً وفقاً لصحيفة “الرياضية” إلى اختيار الاتحاد لحكام محليين لمباريات الأمس، في حين اختار حكاماً أجانب لمباريات اليوم.

وقال إنه يجب على اتحاد القدم توحيد القرار على جميع المباريات، مضيفاً “أن على اتحاد القدم أن يتحمل مسؤولياته كاملة”.

وأكد أنه لا يبرر خسارة فريقه أمام أبها، وأن الفريق ارتكب عدة أخطاء تسببت في الهزيمة، مبيناً أن الفريق عانى نقصا في 6 عناصر أساسية.

بعد خسارة فريقه.. “البلوي”: لهذا السبب على “اتحاد القدم” أن يتحمل مسؤولياته

اخبار رياضية
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