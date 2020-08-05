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اخبار رياضية > قرار من الإدارة.. “النصر” يخسر محترفه قبل ساعات من موقعة الهلال
05/08/2020   6:44 م

قرار من الإدارة.. “النصر” يخسر محترفه قبل ساعات من موقعة الهلال

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تلقى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، ضربة قبل ساعات قليلة من المواجهة المنتظرة، في ديربي الرياض أمام الهلال، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت مصادر، وفقًا لبرنامج “الحصاد الرياضي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، أخبرت البرتغالي روي فيتوريا، باستبعاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرازيلي مايكون بيريرا، من قائمة مباراته أمام الهلال.

وكان النصر نجح خلال الأيام الماضية، في التوصل إلى اتفاق، مع نادي غلطة سراي التركي، لتحويل إعارة مايكون بيريرا، إلى شراء نهائي، وذلك بعد الاختلاف على القيمة المالية للاعب في البداية. وفق “أخبار 24”.

قرار من الإدارة.. “النصر” يخسر محترفه قبل ساعات من موقعة الهلال

اخبار رياضية
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