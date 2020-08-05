بالفيديو.. لقاء مؤثر بين طفلة مصابة بـ”كورونا” ووالدها خلف باب زجاجي

وثق مقطع فيديو لحظة لقاء طفلة مصابة بفيروس كورونا بوالدها المصاب بتليف الكبد من خلف باب زجاجي.
وأظهر الفيديو سلام الأب على طفلته وتقبيلها على خدها من خلف الباب الزجاجي.
وكشف ناشر المقطع المواطن زياد الرويزن، عبر حسابه على “تويتر”، أن شقيقته عندما جاءت تسلم على والده قدمت له قائمة طلباتها ورد عليها “على خشمي”.
وتفاعل المغردون مع الفيديو بشكل كبير من خلال الدعاء للأب وابنته بالشفاء العاجل.
اختي مصابة بكورونا وعازلة نفسها عن ابوي لانه عنده تليف بالكبد ويوم جاء يسلم عليها اعطته قائمة طلبات وقلها ع خشمي❤️😅 الله يشفيها ويشفي ابوي ويجعلني م انحرم منك يا ابوزياد❤️ pic.twitter.com/xStWTBuoJu
— زياد الرويزن (@zeyad_rz) August 4, 2020
وفق “أخبار 24”.