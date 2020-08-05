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أخبار المناطق > ولادة ناجحة لمصابة كورونا على رئة اصطناعية في مستشفى أحد بالمدينة المنورة
06/08/2020   12:21 ص

ولادة ناجحة لمصابة كورونا على رئة اصطناعية في مستشفى أحد بالمدينة المنورة

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أعلنت إدارة الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، اليوم (الأربعاء)، عن تسجيل ولادة ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد، منومة داخل مستشفى أحد على رئة اصطناعية.

وشارك في الدعم والإشراف على عملية الولادة مجموعة مستشفيات سليمان الحبيب الطبي وفريق من مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، حيث تخضع الأم والجنين لرعاية طبية متكاملة.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة، مؤيد أبو عنق، أن الأم، التي تبلغ من العمر 30 عاماً، تتلقى وجنينها الرعاية الطبية اللازمة، حيث استقرت حالتهما الصحية تماماً. وفق “أخبار 24”.

ولادة ناجحة لمصابة كورونا على رئة اصطناعية في مستشفى أحد بالمدينة المنورة

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