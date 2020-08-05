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أخبار محلية > شاهد.. مساكن الكهوف في جبال الباحة تجذب الزوار وسياح الجيولوجيا
06/08/2020   12:24 ص

شاهد.. مساكن الكهوف في جبال الباحة تجذب الزوار وسياح الجيولوجيا

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أظهر تقرير نشرته قناة العربية مساكن الكهوف في جبال الباحة التي تجذب السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث حوّل عدد من سكان “جبل شدا” التجاويف الصخرية إلى بيوت مع الحفاظ على هويتها الأصلية.

وأوضح متحدث في الفيديو تميز الجبل بكثير من التجويفات التي استغلها الإنسان القديم وجعل منها مساكن له وأصبحت مزارا سياحيا يفد إليها السياح من خارج المملكة لمشاهدتها ضمن ما يعرف بالسياحة الجيولوجية.

ويزيد من تميز المكان إطلالة “جبل شدا” على الساحل الغربي للمملكة على البحر الأحمر، حيث عدّه التقرير من أفضل الوجهات السياحية في المملكة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مساكن الكهوف في جبال الباحة تجذب الزوار وسياح الجيولوجيا

أخبار محلية
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