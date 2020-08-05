أعلنت “سامسونج” اليوم (الأربعاء) في حدث افتراضي عن سلسلة جديدة من الأجهزة الإلكترونية، أبرزها جوال “جالاكسي نوت 20” الذي تريد الشركة الكورية الجنوبية به تحقيق السبق قبل إعلان “آبل” عن إصدارات “آيفون” المرتقبة هذا العام.
“نوت 20” – “نوت 20 ألترا”
كشفت الشركة عن جوال “جالاكسي نوت 20” والنسخة الأكبر حجماً “جالاكسي نوت 20 ألترا”، وزُود الجوالان بالقلم الشهير الخاص بالشركة “إس بن”، ويبدأ سعر “نوت 20” من 999 دولارا، في حين يبدأ سعر “نوت 20 ألترا” من 1299 دولارا.
ويدعم كلا الجوالين شبكة اتصالات الجيل الخامس5G ، وزُودا بكاميرات عالية الدقة مع دقة تكبير أفضل.
ويشمل “نوت 20” كاميرا 64 ميجابيكسل في حين يضم “نوت 20 ألترا” كاميرا 108 ميجابيكسل.
ويُنتظر إتاحة “نوت 20″ و”نوت 20 ألترا” للحجز المسبق بداية من غدٍ 6 أغسطس، على أن يبدأ شحنه في 21 من أغسطس.
“جالاكسي زد فولد 2”
من بين الإصدارات التي أعلنتها “سامسونج” أيضاً النسخة الثانية من جوالها القابل للطي “جالاكسي زد فولد 2” المزود بشاشة 6.2 بوصة، وعند فتحه يصل حجم شاشته إلى 7.6 بوصة، ومن المنتظر طرحه للبيع في شهر سبتمبر.
“جالاكسي تاب إس 7” – “جالاكسي تاب إس 7 بلس”
ظهر اليوم ضمن منتجات “سامسونج” الحاسوب اللوحي “جالاكسي تاب إس 7 بلس” الذي يصل حجم شاشته إلى 12.4 بوصة و”جالاكسي تاب إس 7″ ذو الشاشة التي يقدر حجمها بنحو 11 بوصة. وفق “أخبار 24”.
ويدعم الحاسوبان اللوحيان أيضا شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G ويعملان بنظام التشغيل “أندرويد”، وسوف يبدأ سعر “تاب إس 7” من 649 دولارا في حين يبدأ سعر النسخة الأكبر من 849 دولارا.
“جالاكسي بودز لايف”
أما المنتج الآخر الذي كشفت عنه الشركة اليوم لينافس “إيربود” الخاص بـ”آبل”، فهو جهاز “جالاكسي بودز لايف”، وهو عبارة عن سماعات صغيرة للأذن قادرة على إلغاء أي ضوضاء، ويبدأ سعره من 169 دولارا.