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أخبار المناطق > كمين محكم يُطيح بشخصين سرقا معدات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال بمكة
06/08/2020   8:09 ص

كمين محكم يُطيح بشخصين سرقا معدات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال بمكة

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أطاحت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة بمواطنين من أرباب السوابق تورطا في سرقة معدات ومضخات وكيابل كهربائية تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال، وذلك بعد تلقي بلاغ بالواقعة.

وترجع التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الجناة بعد سرقتهما للمستودع ومحاولتهما الهرب تعطلت مركبتهمافتركاها محملة بالمسروقات وفرّا من الموقع، وقام رجال البحث والتحريات بشرطة الكعكية بعمل كمين محكم ومراقبة المركبة المتعطلة حتى حضر الجناة لأخذها ليلاً فتم ضبطهما.

وجرى إعداد محضر بالواقعة وتسليم الجناة إلى النيابة العامة التي بدورها فتحت التحقيق معهما لكشف ملابسات الحـادثة، واتخاذ اللازم بحقهما.

كمين محكم يُطيح بشخصين سرقا معدات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال بمكة

أخبار المناطق
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