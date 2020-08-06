بسبب “كورونا”.. تقليص عدد الأضاحي في حج هذا العام إلى 50 ألف رأس من الأغنام

قال المشرف العام على مشروع الأضاحي رحيمي أحمد، إن حج هذا العام شهد ذبح أعداد ضئيلة جداً من الأضاحي مقارنةً بالسنوات السابقة.
وأوضح في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه تم ذبح أكثر من 50 ألف رأس من الأغنام التي وزعت على مطابخ مكة المكرمة لمساعدة المحتاجين والفقراء، مبيناً أن جائحة كورونا كانت السبب وراء تقليل أعداد المستفيدين من المشروع.
وأضاف أن المشروع كان يقدم في السنوات السابقة قرابة المليون ذبيحة، مشيراً إلى أن توزيع الأضاحي يتم عن طريق الجمعيات الخيرية بعد تقطيعها وتغليفها وتعبئتها.
فيديو | أكثر من 50 ألف رأس من الأغنام لمشروع الهدي والأضاحي خلال #الحج.. والمشرف على المشروع لـ #الإخبارية: جائحة #كورونا قللت من أعداد المستفيدين من المشروع pic.twitter.com/WaIahke0ps
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 5, 2020
وفق “أخبار 24”.