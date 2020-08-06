نفوق 25 من الأغنام جراء انهيار جبلي في محايل

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
تسبّب انهيار جبلي جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز تيه بمحايل في نفوق 25 رأساً من الأغنام.
وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية وفقاً لـ”عكاظ”، موقع الانهيار وأعدت محضراً بالواقعة، مبينةً أن الأغنام النافقة تعود لمواطن مُسن.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885105558.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2020 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج