نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > نفوق 25 من الأغنام جراء انهيار جبلي في محايل
06/08/2020   8:14 ص

نفوق 25 من الأغنام جراء انهيار جبلي في محايل

+ = -
1288

تسبّب انهيار جبلي جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز تيه بمحايل في نفوق 25 رأساً من الأغنام.

وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية وفقاً لـ”عكاظ”، موقع الانهيار وأعدت محضراً بالواقعة، مبينةً أن الأغنام النافقة تعود لمواطن مُسن.

نفوق 25 من الأغنام جراء انهيار جبلي في محايل

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885105558.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.