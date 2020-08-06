بالفيديو.. “الخثلان” يوضح حكم تناول الذبيحة التي نسي صاحبها التسمية عند ذبحها

قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، إنه لا يجوز أكل ما ذبح ولم يُذكر اسم الله عليه عمداً، مستشهداً بقول الله عز وجل :”ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق”.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الفقهاء اختلفوا فيمن ترك التسمية عمداً، فأكثر الفقهاء على أن ذبيحته حلال وهم المذاهب الأربعة، والمذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابله يرون وجوب التسمية ويرون أيضاً أن من تركها ناسياً فلا شيء عليه، أما الشافعية فإنهم يرون أن التسمية سنة وليست واجبة.
وأضاف أن الصواب هو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء بأن من ترك التسمية سهواً فلا شيء عليه وذبيحته حلال، مستشهداً بقول النبي ﷺ :”إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”، وإذا تعمد النسيان فإن ذبيحته لا تحل، منوهاً إلى أن التكبير عند الذبح ليس بواجب وإنما هو مستحب.
حكم نسيان التسمية عند الذبح ؟ #يستفتونك مع الشيخ سعد بن تركي الخثلان https://t.co/IPGybShY9h pic.twitter.com/NObWlZ1fIZ
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 5, 2020
وفق “أخبار 24”.