“الدوسري”: نمتلك طموحًا كبيرًا لتحقيق لقب الدوري.. وهذا سر تألقي

أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على النصر برباعية مقابل هدف، خلال ديربي الرياض، الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “الدوسري”، في تصريحات للرياضية السعودية، عقب المباراة، إن الفريق، بعد هذا التوقف الطويل، إما أن تكون بدايته قوية، أو يتعثر في طريقه، موضحًا أن الهلال يمتلك طموحًا كبيرًا من أجل تحقيق لقب الدوري.
وعن مستواه المتميز خلال مباراة الديربي بعد فترة التوقف، أوضح “الدوسري” أنه لاعب محترف، وكان حريصًا على الحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة التوقف، مضيفًا أن الجهاز الفني كان دائم المتابعة للاعبين وتدريباتهم في التوقف.
وأشار: “نسير خطوة بخطوة نحو النهاية، وبعد فترة التوقف يجب أن نمتع جماهير الزعيم، ظهرنا بمظهر يليق بالهلال، ونأسف لغياب الجمهور في هذه المباريات الكبيرة، ونتمنى عبور هذه الأزمة”. وفق “أخبار 24”.
وعزز الهلال بهذه النتيجة صدارة دوري المحترفين، برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، بـ 45 نقطة، قبل 7 جولات على نهاية المسابقة، التي يسدل الستار على منافساتها في 9 سبتمبر المقبل.
سالم الدوسري – لاعب #الهلال:
فوز عظيم.. طموحنا عالي.. ومتشوق لمثل هذه المباريات.. وللعودة لمتعة جماهير الزعيم.#النصر_الهلال pic.twitter.com/y6vHeVC5NE
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 5, 2020