عقب الفوز على النصر.. رئيس “الهلال”: مازال أمامنا 7 مباريات مهمة

أبدى رئيس نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل، سعادته بتعزيز فريقه لصدارته لبطولة الدوري بالفوز على النصر.
وغرّد رئيس نادي الهلال، عبر حسابه بموقع تويتر، عقب المباراة: “3 نقاط عزّز بها الهلال موقفه في صدارة الدوري بعد فترة توقف طويلة.. ولايزال أمامنا سبع جولات في غاية الأهمية.. بتكاتفنا معًا نفرح”.
يُذكر أن الهلال قد فاز على النصر برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري.وفق “أخبار 24”.
ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 54 في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.