“ألف مبروك للحكم الخفي”.. تعليق مثير من “بن زنان” على هزيمة النصر برباعية

علق المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبد الله بن زنان، على هزيمة فريقه أمام نادي الهلال برباعية مقابل هدف، في ديربي الرياض، الذي أُقيم مساء الأربعاء، على ملعب استاد الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “بن زنان” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبروك للرجل الخفي، ألف مبروك للحكم الخفي، كان توجتوهم الليلة بالمرة بعد المهازل اللي قبل المباراة وأثناءها”.
وتابع وفق “أخبار 24” : “هاردلك لجماهير النصر هدف تسلل وهدف من ضربة جزاء وضربة جزاء للنصر لم تحتسب، لاعبو النصر بعضهم كان خارج الملعب وفيتوريا كمل الناقص ولكن، ومعك يانصر دائماً وأبداً”.
ألف مبروك للرجل الخفي
ألف مبروك للحكم الخفي
كان توجتوهم الليلة بالمرة بعد المهازل اللي قبل المباراة وأثناءها
.
هاردلك لجماهير النصر
هدف تسلل وهدف من ضربة جزاء
وضربة جزاء للنصر لم تحتسب
لاعبو النصر بعضهم كان خارج الملعب
وفيتوريا كمل الناقص
ولكن ..!
ومعك يانصر دائماً وأبداً
— عبدالله بن زنان (@bnznan) August 5, 2020