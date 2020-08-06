جدول ترتيب دوري المحترفين بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ 23

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الابتعاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه الكبير، على نظيره النصر بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ23.
ووسع الهلال الفارق مع النصر إلى 9 نقاط، بعدما كان الفارق 6 نقاط قبل انطلاق المواجهة، حيث يمتلك الهلال 54 نقطة في المركز الأول، وتجمد رصيد النصر عند 45 نقطة بالمركز الثاني. وفق “أخبار 24”.
وبعد انتهاء مباريات الأربعاء في الجولة الـ23 نستعرض جدول ترتيب الدوري كالتالي:
1- الهلال: 54 نقطة
2- النصر: 45 نقطة
3-الأهلي : 40 نقطة
4- الوحدة: 39 نقطة
5- الفيصلي: 38 نقطة
6- الرائد: 35 نقطة
7- الشباب: 34 نقطة
8- أبها: 33 نقطة
9- الاتفاق: 32 نقطة
10- التعاون: 32 نقطة
11- الفيحاء: 27 نقطة
12- الحزم: 24 نقطة
13- الاتحاد: 23 نقطة
14- الفتح: 22 نقطة
15- ضمك: 18 نقطة
16- العدالة: 17 نقطة