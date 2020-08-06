خلال ديربي الرياض.. "الإسكان" و"الرياضة" تسلمان وحدات سكنية للأسر المستفيدة من مبادرة "دوري جود"

سلمت وزارتا الإسكان والرياضة، وحدات سكنية لـ21 أسرة مستفيدة من مبادرة “دوري جود” التي تم إطلاقها في شهر رمضان الماضي، لدعم الأسر الأشد حاجة بتمكينها من الحصول على مسكن لها.
وجرى التسليم أمس (الأربعاء) خلال مباراة النصر والهلال في قمة جولة “عيدنا عيدين” من دوري المحترفين، بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، ونائب وزير الإسكان المهندس عبدالله البدير، وعدد من نجوم الكرة السابقين من بينهم الكابتن ماجد عبدالله والكابتن نواف التمياط.
ووجدت مبادرة “دوري جود” تفاعلاً واسعا من أندية دوري المحترفين، بمشاركة رؤساء الأندية والجماهير الرياضية، حيث سيتواصل تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين خلال المباريات المقبلة.
وتُعَد منصة “جود الإسكان” واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، التي تهدف لإشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الأمان السكني.
وفق “أخبار 24”.