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أخبار محلية > السديس يوجه بتطوير منظومة العمل عن بعد وتدريب منسوبي “رئاسة الحرمين”
06/08/2020   1:08 م

السديس يوجه بتطوير منظومة العمل عن بعد وتدريب منسوبي “رئاسة الحرمين”

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏الدكتور عبدالرحمن السديس وكالة الرئاسة ‏للترجمة والشؤون التقنية بتطوير منظومة العمل عن بعد ‏ومواصلة تدريب منسوبي الرئاسة العامة على التعامل مع ‏وسائلها وأدواتها.‏

وأشارت الرئاسة العامة إلى أن التوجيه يأتي حرصاً على ضمان ‏استمرارية الأعمال وتنمية البنية التحتية الرقمية ومرافقها ‏الخارجية، والتكيف مع مستجدات المرحلة القادمة ومواكبة ‏التطور التقني الحاصل بالمملكة والاستعداد للعمل تحت ‏الظروف كافة.‏

وأوضحت أن خطتها للمرحلة المقبلة ستشمل دعم جاهزية مقرات ‏العمل الميدانية والخدمية والإدارية بأحدث التقنيات والنظم ‏المساعدة على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على الوجه ‏الأمثل، إيماناً منها بما للتحول الرقمي من أثر في تسريع آلية ‏العمل، ونشر ثقافة الإبداع في بيئة العمل.‏ وفق “أخبار 24”.

السديس يوجه بتطوير منظومة العمل عن بعد وتدريب منسوبي “رئاسة الحرمين”

أخبار محلية
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