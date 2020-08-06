السديس يوجه بتطوير منظومة العمل عن بعد وتدريب منسوبي “رئاسة الحرمين”

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس وكالة الرئاسة للترجمة والشؤون التقنية بتطوير منظومة العمل عن بعد ومواصلة تدريب منسوبي الرئاسة العامة على التعامل مع وسائلها وأدواتها.
وأشارت الرئاسة العامة إلى أن التوجيه يأتي حرصاً على ضمان استمرارية الأعمال وتنمية البنية التحتية الرقمية ومرافقها الخارجية، والتكيف مع مستجدات المرحلة القادمة ومواكبة التطور التقني الحاصل بالمملكة والاستعداد للعمل تحت الظروف كافة.
وأوضحت أن خطتها للمرحلة المقبلة ستشمل دعم جاهزية مقرات العمل الميدانية والخدمية والإدارية بأحدث التقنيات والنظم المساعدة على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على الوجه الأمثل، إيماناً منها بما للتحول الرقمي من أثر في تسريع آلية العمل، ونشر ثقافة الإبداع في بيئة العمل. وفق “أخبار 24”.