الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة على بعض ‏مناطق المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس اليوم (الخميس) وليلة (الجمعة) أمطارًا متفاوتة من مكان لآخر ومن خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق مكة وجازان وعسير والباحة ونجران.
وأشار إلى هبوب رياح شمالية، لشمالية غربية، من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن على معظم المناطق، مبينا أن الأمطار تمتد لتشمل اليمن وسلطنة عمان.
وكشف بيان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن احتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.