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أخبار محلية > الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة على بعض ‏مناطق المملكة
06/08/2020   1:08 م

الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة على بعض ‏مناطق المملكة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد ‏طقس اليوم (الخميس) وليلة (الجمعة) أمطارًا ‏متفاوتة من مكان لآخر ومن خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من ‏مناطق مكة وجازان وعسير والباحة ونجران.

وأشار إلى هبوب رياح شمالية، لشمالية غربية، من متوسطة ‏لقوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن على معظم المناطق، مبينا أن الأمطار تمتد لتشمل اليمن وسلطنة عمان.‏

وكشف بيان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن احتمالية ‏استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة ‏مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ‏نجران، جازان، عسير، والباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من ‏منطقة مكة المكرمة.‏ وفق “أخبار 24”.

الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة على بعض ‏مناطق المملكة

أخبار محلية
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