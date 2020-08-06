“مدني مكة” يحذر من تغيرات الأحوال الجوية

حذرت مديرية الدفاع المدني، بمنطقة مكة المكرمة، من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني، العقيد محمد القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية، على مناطق الطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحره، وتربة، ورنية، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. وفق “أخبار 24”.
ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية، وتعليمات الدفاع المدني، مع الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم الدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.