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أخبار محلية > “التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة
06/08/2020   1:11 م

“التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار (المسيّرة) وهجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأكد، أن قيادة التحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل. وفق “أخبار 24”.

“التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

أخبار محلية
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