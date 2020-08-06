“الشرطة” تطيح بالمواطن قاتل زوجته وشقيقه بـ”شرائع مكة”

ألقت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة، اليوم (الخميس) القبض على مواطن كان قد أقدم على قتْل زوجته وشقيقِه مساء أمس بحي الشرائع بالعاصمة المقدسة.
وقالت مصادر إن رجال الأمن تمكنوا بعد البحث والتحري من القبض على الجاني، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه تم تسليمه لشرطة مكة تمهيداً لإحالته وملف القضية إلى النيابة العامة.
وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق أن شرطة العاصمة المقدسة تباشر جريمة قتْل ارتكبها مواطن بحق زوجته، وشقيقه، مساء أمس، بحي الشرائع، وفرّ من الموقع، وأن الأجهزة الأمنية تكثّف البحث للقبض عليه.
وأوضحت أن المواطن أقدم على قتـل زوجته بطعنها بآلة حادة، بسبب خلاف بينهما، مضيفة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه أثناء خروج المواطن من منزله قابل شقيقه وحدثت مشادة كلامية، أطلق بعدها المواطن النار على شقيقه وقتله.