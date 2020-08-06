بسبب بلاغ مواطن :#بلدية_الخرج تقبض على مجرمين يتاجرون بصحة البشر عبر مستودعات أغذية قاتلة

قامت لجنة رفع الهياكل والسيارات التالفة ببلدية محافظة الخرج والمتمثلة في إدارة النظافة أثناء رفع السيارات من أحياء وطرقات المحافظة بضبط عدد ٥ سيارات يتم إستخدامها كمستودع وتحتوي على مواد غذائية ومواد غازية والتي يتم فيها تخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات البلدية ، وتم التحفظ على السيارات ومصادرة المواد الغذائية وإتلافها ، وسيتم تطبيق الأنظمة البلدية بهذا الخصوص .
وتنوه البلدية للمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات التي تخص البلدية عبر الرقم الموحد ٩٤٠ أو عبر الحساب الرسمي في التويتر kharjmun1 .