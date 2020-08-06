نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بسبب بلاغ مواطن :#بلدية_الخرج تقبض على مجرمين يتاجرون بصحة البشر عبر مستودعات أغذية قاتلة
06/08/2020   4:01 م

في سيارات متعطلة في الحارات

بسبب بلاغ مواطن :#بلدية_الخرج تقبض على مجرمين يتاجرون بصحة البشر عبر مستودعات أغذية قاتلة

+ = -
2978

قامت لجنة رفع الهياكل والسيارات التالفة ببلدية محافظة الخرج والمتمثلة في إدارة النظافة أثناء رفع السيارات من أحياء وطرقات المحافظة بضبط عدد ٥ سيارات يتم إستخدامها كمستودع وتحتوي على مواد غذائية ومواد غازية والتي يتم فيها تخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات البلدية ، وتم التحفظ على السيارات ومصادرة المواد الغذائية وإتلافها ، وسيتم تطبيق الأنظمة البلدية بهذا الخصوص .

وتنوه البلدية للمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات التي تخص البلدية عبر الرقم الموحد ٩٤٠ أو عبر الحساب الرسمي في التويتر kharjmun1 .

بسبب بلاغ مواطن :#بلدية_الخرج تقبض على مجرمين يتاجرون بصحة البشر عبر مستودعات أغذية قاتلة

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885105618.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.