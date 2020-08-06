مواطنون يعثرون على جُثة "مفقود وادي بيض" طافية على سطح الماء

عثر مواطنون بمحافظة الدرب بمنطقة جازان اليوم (الخميس)، على جُثة الشاب المفقود منذ أمس الأول الثلاثاء، طافية على سطح الماء في وادي بيض.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد الغامدي، أن عدداً من المواطنين عثروا فجر اليوم على المفقود متوفى غرقاً، وجُثته طافية على سطح الماء، مبيناً أنه تم نقله للمستشفى بواسطة ذويه، فيما قام الدفاع المدني بتسليمه لجهة الاختصاص بعد الكشف عليه وتأكيد وفاته.
وكان “الدفاع المدني” قد تلقى بلاغاً مساء أمس الأول الثلاثاء يفيد بفقدان الشاب البالغ من العمر 20 عاما في وادي بيض، إلا أن فرق الإنقاذ التي باشرت البحث في الموقع لم تتمكن من العثور عليه، إلى أن عثر مواطنون على جُثته فجر اليوم.
وفق “أخبار 24”.