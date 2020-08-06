الصحة تدعو المواطنين والمقيمين للاستفادة من مبادرة “تأكد”

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، إلى الاستفادة من مبادرة مراكز “تأكد”، لإجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت الصحة إلى أن مراكز “تأكد” توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتوفر خلال أيام في جميع مناطق المملكة.
وكانت الوزارة قد خصصت هذه المبادرة لمن لا يشكون أعراضًا ولذوي الأعراض الخفيفة، وخالطوا شخصًا مصابًا خاصة في فترة عيد الأضحى والتجمعات العائلية. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن مراكز “تأكد”، تقوم بالمسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، وتعمل في الرياض والدمام على مدار الـ 24 ساعة.