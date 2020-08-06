شهدت الأيام الأولى لبداية موسم فسح صيد الروبيان في المنطقة الشرقية، والذي يبدأ من أول أغسطس وحتى 31 يناير من العام المقبل، وفرة في كميات الروبيان، لترفع من نشاط مبيعات الأسواق في القطيف والدمام وتاروت .
وأبان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس عامر المطيري ،أن عدد المرخصين لصيد الروبيان هذا الموسم بلغ 573 مركبا كبيرا (لنش) و1477 قاربًا (طراداً)، لافتاً إلى أن الطرادات التي لا تستخدم المعدات الثقيلة في صيد الروبيان مثل شباك السحب وآلات الرفع والسحب يمكنها ممارسة صيد الروبيان دون الحصول على ترخيص.
وأوضح الدلال بسوق القطيف المركزي، ميثم المحروس، أن متوسط أسعار الصندوق “البانة” الذي تبلغ سعته (32 كيلوجراما) لحجم الحبة الصغيرة يتراوح من 280 إلى 480 ريالا، وحجم الحبة الوسط من 450 إلى 600 ريال، وحجم الحبة الوسط الكبير من 600 إلى 800 ريال، ويضاف إلى هذه الأسعار القيمة المضافة.
وأشار الصياد محمد عيسى القصاب، إلى أنه مع رجوع المراكب الكبيرة (اللنشات) خلال الأيام المقبلة، سيتوفر الحجم الوسط الكبير من الروبيان، مشيراً إلى أن الحجم الكبير جدا (الجامبو) يتوفر كلما مالت الأجواء إلى البرودة، ويكون ذلك بعد شهرين وأكثر.
وفق “أخبار 24”.