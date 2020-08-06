نفذت عدة بلديات فرعية، تابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات ‏رقابية على الأسواق والمنشآت، بهدف القضاء على الظواهر ‏السلبية ومنع المباسط العشوائية.‏

وأسفرت جهود الفرق الرقابية ببلدية العمرة الفرعية عن ‏مصادرة 150 كجم من الفواكه تم تسليمها لجمعية البر، بعد التأكد ‏من سلامتها.‏

وأغلقت بلدية الغزة 5 منشآت غذائية، بعد ثبوت 6 مخالفات ‏خاصة بشروط المبنى وتجهيزاته، وسوء تداول المواد الغذائية، ‏ووجود عمالة بدون شهادات صحية، مع تدني مستوى النظافة، ‏ومخالفات خاصة بشروط النقل والتخزين، وعدم وجود ترخيص.‏

وحررت بلدية المعابدة الفرعية، عدة مخالفات لبعض المخابز ‏بسبب عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية ‏الخاصة بفيروس كورونا، تمثلت في عدم ارتداء القفازات، ‏وتدني مستوى النظافة، ووجود أدوات متهالكة.‏

"أمانة العاصمة المقدسة": إغلاق 5 منشآت غذائية ومصادرة ‏‏150 كجم من الفواكه

"أمانة العاصمة المقدسة": إغلاق 5 منشآت غذائية ومصادرة ‏‏150 كجم من الفواكه

وفق “أخبار 24”.