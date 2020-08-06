نفذت عدة بلديات فرعية، تابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية على الأسواق والمنشآت، بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.
وأسفرت جهود الفرق الرقابية ببلدية العمرة الفرعية عن مصادرة 150 كجم من الفواكه تم تسليمها لجمعية البر، بعد التأكد من سلامتها.
وأغلقت بلدية الغزة 5 منشآت غذائية، بعد ثبوت 6 مخالفات خاصة بشروط المبنى وتجهيزاته، وسوء تداول المواد الغذائية، ووجود عمالة بدون شهادات صحية، مع تدني مستوى النظافة، ومخالفات خاصة بشروط النقل والتخزين، وعدم وجود ترخيص.
وحررت بلدية المعابدة الفرعية، عدة مخالفات لبعض المخابز بسبب عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، تمثلت في عدم ارتداء القفازات، وتدني مستوى النظافة، ووجود أدوات متهالكة.
وفق “أخبار 24”.