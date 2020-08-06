“الصحة”: لم يثبت أن الإصابة بأي فيروسات تكوّن مناعة ضد كوفيد-19

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، أنه حتى الآن لم يثبت أن الإصابة بأي فيروسات، كفيروس الإنفلونزا وغيره، قد تعطي مناعة للمصاب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف العبدالعالي، خلال الإفادة الصحفية لتطورات فيروس كورونا بالمملكة، أن الإصابة بفيروس الإنفلونزا قد تؤثر سلبًا على مناعة المصاب، ولا تقي من فيروس كورونا المستجد.
يُذكر أن متحدث الصحة قد أوضح أن عدد الحالات الحرجة قد تراجع في المملكة خلال شهر أغسطس بنسبة 11.8%، مشددًا على ضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والقفازات. وفق “أخبار 24”.