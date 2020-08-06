نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “تعليم مكة”: بدء توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل الأحد ‏المقبل
06/08/2020   5:58 م

“تعليم مكة”: بدء توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل الأحد ‏المقبل

+ = -
703

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة البدء في تطبيق خطة ترحيل ‏وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس لجميع المراحل اعتبارًا من يوم ‏‏(الأحد) المقبل، الموافق 19 / 12 / 1441 هـ.‏

وأشارت إلى أن خطة الترحيل تأتي وفق برنامج زمني يضمن ‏وصول جميع المقررات الدراسية لـ 1538 مدرسة قبل بدء العام ‏الدراسي الجديد 1441 – 1442 هـ.

ومن جانبها أكدت الإدارة العامة للتعليم بالرياض الانتهاء من ‏تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية، على ‏أن تبدأ الأسبوع المقبل التوزيع على جميع المدارس المتوسطة ‏ثم الثانوية، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس ‏كورونا.‏ وفق “أخبار 24”.

 

“تعليم مكة”: بدء توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل الأحد ‏المقبل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885105647.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.