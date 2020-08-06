“تعليم مكة”: بدء توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل الأحد ‏المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة البدء في تطبيق خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس لجميع المراحل اعتبارًا من يوم (الأحد) المقبل، الموافق 19 / 12 / 1441 هـ.
وأشارت إلى أن خطة الترحيل تأتي وفق برنامج زمني يضمن وصول جميع المقررات الدراسية لـ 1538 مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد 1441 – 1442 هـ.
ومن جانبها أكدت الإدارة العامة للتعليم بالرياض الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية، على أن تبدأ الأسبوع المقبل التوزيع على جميع المدارس المتوسطة ثم الثانوية، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.