“الملك سلمان للإغاثة”: نحن المختصون بتسلم التبرعات للخارج.. والتعامل مع غيرنا قد يندرج كغسل للأموال أو تمويل للإرهاب

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الخميس)، أن المركز هو الجهة الوحيدة المختصة بتسلّم التبرعات الإغاثية والخيرية والإنسانية من الجهات الحكومية أو الأهلية لإيصالها إلى الخارج.
وأوضح المركز أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات مخالفٌ للأوامر الصادرة بهذا الخصوص.
وأضاف أن الأنظمة تنص على أن المركز هو المختص بتسلّم التبرعات وإيصالها للمستحقين، داعياً إلى عدم الاستجابة لما يُتداول من نشرات أو مقاطع؛ إذ إن هذه العمليات المشبوهة قد تندرج تحت غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وفق “أخبار 24”.
وأشار المركز إلى أنه أعدّ بوابة إلكترونية خاصة باستقبال التبرعات (donate.ksrelief.org)، كما يستقبل التبرعات عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، وعبر التحويل البنكي على حسابات المركز.