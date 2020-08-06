بسبب معلومات مضللة.. “فيسبوك” يحذف منشوراً لترامب حول “كورونا”

حذف موقع “فيسبوك” للمرة الأولى منشورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحجة انتهاكه قواعده المناهضة لنشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وذكر ترامب، في الفيديو المجتزأ من حواره مع قناة “فوكس نيوز”، أن الأطفال محصنون تقريبا ضد الفيروس.
وقال متحدث باسم “فيسبوك” إن التسجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بالمرض، وهو ما يُعد انتهاكا لسياسة الشركة التي تمنع نشر المعلومات الضارة المتعلقة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
وكان موقع “تويتر” حذف أيضاً نفس الفيديو بعدما أعاد ترمب نشره من حساب حملته الانتخابية، فيما حذفه “يوتيوب” مع إبقائه على بقية حديثه في الحوار على صفحة القناة.