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أخبار محلية > بعد إجازة عيد الأضحى.. هل سيعود انتشار “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يرد
06/08/2020   6:03 م

بعد إجازة عيد الأضحى.. هل سيعود انتشار “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يرد

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية يساهم بشكل كبير في العودة للحياة الطبيعية، ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وقال إن مسألة عودة فيروس كورونا للانتشار بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك تعتمد بشكل كبير على مدى الالتزام بالإجراءات الصحية المستمرة والتقيد بالاشتراطات في كل وقت.

وأضاف أن الفرق الصحية رصدت خلال إجازة عيد الأضحى التزاما كبيرا بالإجراءات الصحية في المناسبات الاجتماعية، من تباعد اجتماعي وترك مسافة آمنة والتقيد بالنظافة، وهذا كله يسهم إيجابا في تقليل انتشار الفيروس

وفق “أخبار 24”.

بعد إجازة عيد الأضحى.. هل سيعود انتشار “كورونا”؟.. متحدث “الصحة” يرد

أخبار محلية
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