تُراقَب عبر الجوال.. “الإسكان” تتيح نظام المباني الذكية في أحد مشاريعها بالرياض

أتاح مشروع وزارة الإسكان “شمس الديار السكني” الواقع في ضاحية الجوان شمال العاصمة الرياض والمنفذ بشراكة مع القطاع الخاص إضافة نظام المباني الذكية.
ويتميز نظام المباني الذكية بتقليل تكلفة التشغيل والاستهلاك وزيادة العمر الافتراضي لأنظمة الإنارة والأجهزة الكهربائية، وتكامل أنظمة المبنى من الإضاءة والتدفئة والتهوية والتكييف والإنذار والأمن والسلامة.
كما يتميز بسهولة تحكم المستخدمين في الأنظمة عن بُعد لمراقبة المبنى بعد إغلاقه، وذلك عن طريق تطبيقات الجوال أو أجهزة الحاسب الآلي، وإدارة تكاليف الاستهلاك من خلال التحكم بجميع أجزاء المبنى.
وتم بناء المشروع بنظام الفلل والتاون هاوس، وبلغت نسبة الحجوزات فيه 98% من الوحدات البالغ عددها 503 وحدات سكنية. وفق “أخبار 24”.
وكان المشرف العام على التطوير العقاري بالوزارة، المهندس مازن الداوود، قد تفقد المشروع اليوم (الخميس) وكشف أن نظام المباني الذكية يشكّل قيمة مضافة لخدماته ويسهم في تحسين نمط جودة الحياة للمستفيدين.