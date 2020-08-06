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أخبار محلية > شاهد.. تسجيل المواد الدراسية في جدة لاستخدامها في الدراسة عن بعد
07/08/2020   1:27 ص

شاهد.. تسجيل المواد الدراسية في جدة لاستخدامها في الدراسة عن بعد

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استعرضت قناة الإخبارية، في تقرير لها من داخل إحدى المدارس بمحافظة جدة، مراحل وعملية تسجيل المواد الدراسية تلفزيونيا لاستخدامها في الدراسة عن بعد.

وقال أحد المعلمين في مدرسة “دار الذكر” بجدة إن المدرسة وفّرت كافة المتطلبات لتسجيل المحتوى الدراسي بدقة عالية لكافة المراحل الدراسية، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأضاف أن عملية التسجيل تمر بعدة مراحل، تبدأ من شرح المادة الدراسية من قبل المعلم، وبعد ذلك يتم تقييمها من قبل المشرف، ثم تقوم اللجنة المشرفة على الموضوع بمنتجتها وإخراجها ومن ثم نشرها على المنصة التعليمية حسب التسلسل العلمي للطالب. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تسجيل المواد الدراسية في جدة لاستخدامها في الدراسة عن بعد

أخبار محلية
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