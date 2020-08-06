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أخبار المناطق > الإمارات: ارتفاع إصابات “كورونا” بين المواطنين بنسبة 30%
07/08/2020   1:28 ص

الإمارات: ارتفاع إصابات “كورونا” بين المواطنين بنسبة 30%

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” بين المواطنين بنسبة 30% خلال الفترة الماضية.

وحذّر وزير الصحة عبد الرحمن العويس من خطورة الزيارات الاجتماعية وإقامة التجمعات دون اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وبيّن أن بعض الممارسات الاجتماعية قد تشكل خطراً كبيراً وتسهم في انتشار العدوى، لا سيما بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وفق “أخبار 24”.

ونوّه بأن تجارب بعض الدول أثبتت أن التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، حتى وإن كان بنسبة صغيرة يؤدي إلى عواقب كبيرة.

الإمارات: ارتفاع إصابات “كورونا” بين المواطنين بنسبة 30%

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