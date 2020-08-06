أكدت الهيئة العامة للمنافسة أن عملية الاندماج والاستحواذ تتطلب دراسة عميقة لضمان استمرار المنافسة وعدم وجود احتكار.
وأوضح رئيس الهيئة، الدكتور عبد العزيز الزوم، أن هناك بعض الشركات السعودية تعتبر الأمر سهلاً وتتقدم بطلب للاستحواذ دون وجود دراسة جدوى تبين المخاطر والاستراتيجيات السابقة.
وأشار إلى أنهم في قضية استحواذ شركة أوبر على كريم فحصوا مستندات مليون رحلة للشركتين للوصول إلى متوسط الأسعار واستعانوا بخبراء دوليين.
وبيّن خلال لقائه في بودكاست سقراط أنهم وضعوا أكثر من 20 شرطاً، من بينها إلزام الشركة بعدم زيادة الأسعار لمدة 3 سنوات، وعدم إلزام السائقين بعقود حصرية، والسماح للشركات الجديدة باستخدام خرائط كريم.
وشدد على أن جميع هذه الخطوات من أجل محاربة الاحتكار واستمرار المنافسة التي تكون دائماً في صالح المستهلك.
وفق “أخبار 24”.