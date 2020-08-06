بلدية القريات: مصور فيديو مطبات مواقف سوق النساء مارس التضليل والتدليس

أكدت بلدية القريات أن مصور مقطع فيديو المطبات الاصطناعية ومصدات السلامة بمواقف سوق النساء بالمحافظة مارس التضليل والتدليس من خلال نشر الفيديو.
وأوضحت في بيان لها أنه وبالرجوع إلى كاميرات التسجيل والمراقبة ظهر أن صاحب المركبة وبعد تجاوزه المصدات عاد بمركبته للخلف، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر، رغم علمه بوجود مصدات تمنع ذلك الإجراء الخاطئ.
وبيّنت أن المصدات والحواجز روعي في تنفيذها أعلى متطلبات السلامة للمستخدمين، لضمان عدم تعدي المركبات على المشاة والمواقف المقابلة أو عرقلة حركة سير المرور. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها تتقبل جميع الآراء والانتقادات البناءة والموضوعية التي تسهم في تحسين الخدمات البلدية، وتتمسك بحقها في محاسبة المسؤول عن تصوير المقطع وملاحقة كل من روّج وساهم في نشره بمواقع التواصل.