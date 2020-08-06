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أخبار محلية > “الصحة العالمية”: 6 لقاحات دخلت مراحل التجارب السريرية من بين 26 لقاحاً تُطور عالميا
07/08/2020   1:31 ص

“الصحة العالمية”: 6 لقاحات دخلت مراحل التجارب السريرية من بين 26 لقاحاً تُطور عالميا

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك 26 لقاحا ضد فيروس كورونا “كوفيد 19” دخلت مراحل مختلفة من التجارب.

وأوضح مدير برنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل راين، اليوم (الخميس)، أن 6 من تلك اللقاحات وصلت إلى مرحلة التجارب السريرية.

من جهة أخرى، دعا مدير المنظمة تيدروس أدهانوم إلى تشارك الأدوات التي تتيح مكافحة الوباء، وأن يكون هناك توافق عالمي على جعل من كل لقاح منفعة عامة مشتركة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “كل العالم يجب أن يتعافى سوياً، والأضرار التي يتسبب بها الفيروس يمكن أن تكون أقل إذا التزمت الدول التي تملك أدوات التعافي”.

“الصحة العالمية”: 6 لقاحات دخلت مراحل التجارب السريرية من بين 26 لقاحاً تُطور عالميا

أخبار محلية
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