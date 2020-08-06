واصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل الحديث عن غزو العراق للكويت، متطرقاً إلى تدريب المجموعات الكويتية في السعودية لمساعدة المقاومة، والعمليات التي نُفذت ضد القوات العراقية في الكويت بإشراف الاستخبارات السعودية.
وقال الفيصل، في الجزء الخامس عشر من برنامج “الصندوق الأسود” الذي تبثه صحيفة “القبس” الكويتية، إن وزارة الداخلية السعودية نسّقت مع نظيرتها الكويتية في العديد من الأمور، وجرى تشكيل وحدات عسكرية كويتية من الكويتيين الذين خرجوا من البلاد، لكي يتم تجهيزهم لصد العدوان على الكويت.
وأضاف الفيصل أن الاستخبارات العامة السعودية تولت التنسيق مع الأجهزة الاستخبارية الكويتية بالتعاون مع أجهزة من دولة أخرى، لتدريب الكويتيين ليصبحوا مجاهدين متطوعين للعودة للكويت، لكي يوفروا معلومات عن الحاصل داخل الكويتي، ويقدموا معلومات للمقاومة التي نشأت هناك لمقاومة الغزو العراقي.
وأوضح أن المملكة أرسلت متطوعين من الاستخبارات العامة السعودية على شكل بدو إلى الكويت ليجلبوا معلومات وينفذوا عمليات خاصة، ولم تكتشف السلطات العراقية الأمر، ونجحت بعض المحاولات وفشلت أخرى، مشيراً إلى أن العمليات التي كان يقومون بها تستهدف القوات العراقية واستمرت حتى انتهى الغزو.
وعن المواقف الدولية التي نجحت السعودية في حشدها لصالح الكويت، كشف الفيصل أن المملكة، بقيادة وزير الخارجية في ذلك الوقت الأمير سعود الفيصل، نجحت في تحييد الموقف السوفيتي تجاه غزو العراق للكويت رغم العلاقات المتميزة بينهما في ذلك الوقت.
وفق “أخبار 24”.