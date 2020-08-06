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أخبار محلية > بالفيديو.. سيارة تسبح في البحر أمام قرية الدولفين في الدمام تثير التساؤلات
07/08/2020   1:34 ص

بالفيديو.. سيارة تسبح في البحر أمام قرية الدولفين في الدمام تثير التساؤلات

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باشرت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في المنطقة الشرقية، حـادث سقوط سيارة في البحر مقابل قرية الدولفين في الدمام.  

وثّق ذلك مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي للسيارة وهي في البحر وداخلها قائدها، فيما لم تتضح الأسباب التي أدت إلى سقوط السيارة ودخولها لمسافة ليست بالقصيرة في البحر.  

وأكدت مصادر أن فرق حرس الحدود تمكّنت من إنقاذ قائد السيارة وإخراجه من البحر، ومن المنتظر أن تصدر الجهات المعنية بياناً لتوضيح الأمر. 

 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سيارة تسبح في البحر أمام قرية الدولفين في الدمام تثير التساؤلات

أخبار محلية
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