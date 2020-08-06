بالفيديو.. سيارة تسبح في البحر أمام قرية الدولفين في الدمام تثير التساؤلات

باشرت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في المنطقة الشرقية، حـادث سقوط سيارة في البحر مقابل قرية الدولفين في الدمام.
وثّق ذلك مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي للسيارة وهي في البحر وداخلها قائدها، فيما لم تتضح الأسباب التي أدت إلى سقوط السيارة ودخولها لمسافة ليست بالقصيرة في البحر.
وأكدت مصادر أن فرق حرس الحدود تمكّنت من إنقاذ قائد السيارة وإخراجه من البحر، ومن المنتظر أن تصدر الجهات المعنية بياناً لتوضيح الأمر.
•فيديو .. دخول شخص بسيارته للبحر مقابل قرية الدولفين بـ #الدمام ولم يصب بأذى وباشرت فرقة البحث والانقاذ التابعه لحرس الحدود الموقع في حينه @ali_alzhrani99 pic.twitter.com/DxosKmreNe
— الساحل الشرقي (@alsharqiy_coast) August 6, 2020
وفق “أخبار 24”.