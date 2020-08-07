سعيد العويران: “الديربي” بلا جمهور كالأكل بدون ملح.. والنصر عشقي بعد الشباب

قال لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران، إن ديربي الرياض بين الهلال والنصر تأثر كثيراً بغياب الجمهور بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن النصر عشقه بعد فريق الشباب.
وأوضح العويران وفقاً لموقع “كورة”، أن الجمهور دائماً رقم واحد في المباريات، لأنه يمنحها متعة خاصة من جميع النواحي، ومباراة الديربي بلا جمهور كالأكل دون ملح أو الشاي دون سكر.
وأضاف أنه أحب نادي النصر بسبب ماجد عبدالله ويوسف خميس ومحيسن الجمعان وكان سعيداً بفوز الفريق بالدوري الاستثنائي الموسم الماضي، مؤكداً في نفس الوقت أن علاقته بالهلاليين قوية ويكن كل الاحترام للهلال وجماهيره.
وأشار إلى أن الرمز النصراوي الأمير عبدالرحمن بن سعود بمثابة والده ويعني له الكثير، مضيفاً أن نهائي كأس الدوري (1994 – 1995) التي فاز بها النصر على الهلال من اللحظات التي لا ينساها، وبعد المباراة دعا الفريق بأكمله لوليمة وبينهم الأمير عبدالرحمن بن سعود.