طبيب أسنان يعتدي على زميله بالضـرب في ضباء.. والشرطة تحقق

فتحت الجهات الأمنية في محافظة ضباء التحقيق في واقعة اعتداء طبيب أسنان على زميل له في المهنة ذاتها قبل عدة أيام داخل عيادته.
وقال الطبيب المعتدى عليه ويدعى محمد سعيد حسين وفقاً لـ”عكاظ”، إن زميله قام بإغلاق الباب عليه بإحكام أثناء فترة عمله بالمستشفى، قبل أن يتعدّى عليه بالضرب المبرح دون أي مقدمات، مبيناً أنه دخل عليه في مكان عمله ووجه له الشتائم في وقت سابق.
وأوضح أن إدارة المستشفى أبلغت الجهات الأمنية ولم تتخذ أي إجراء رسمي تجاه المعتدي، مشيراً إلى أنه طلب صورة من التقرير الطبي إلا أن المستشفى رفض ذلك بدعوى أنه من أسرار المهنة وأكدت أن التقرير تم تسليمه للشرطة.