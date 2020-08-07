“أشعر بغربة زمن”.. قصيدة جديدة لتركي آل الشيخ

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (الجمعة)، قصيدة جديدة من تأليفه عن الغربة والزمن.
وقال آل الشيخ في قصيدته:
أشعر بغربة زمن وغربة أصحاب ووجيه
وأشعر إن قلبي وطن مالقى احدن يحتويه
وآه ياليل الشجن وقفت الدنيا عليه
من حزن إلى حزن وكل هم الدنيا فيه
وأشعر .. بغربة … زمن
متعبه هذي الحياه لا حبيب ولا رفيق
وكل دمعه وكل آه تشعل الدنيا حريق
وأنا من كل اتجاه أشعر إن الدنيا ضيق
الوجع طوّل مداه وتهت في نصف الطريق
وأشعر … بغربة … زمن
وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية، حول معاناة آل الشيخ من أزمة صحية ألمت به، مع تداول صور قيل إنها خلال وجوده في أحد المستشفيات. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن تركي آل الشيخ، سبق وأن تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، قبل أن يجري عملية جراحية في مدينة نيويورك الأمريكية.