انطلقت صباح اليوم (الجمعة)، أول طائرات الجسر الجوي الإغاثي التي تحمل المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني، وذلك إثر حادثـة الانفجار بمرفأ بيروت.
وأظهر مقطع فيديو، بدء عملية تسيير الجسر الجوي الإغاثي لمساعدة لبنان من مطار الملك خالد الدولي، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة أن الطائرتين الإغاثيتين تحملان أكثر من 120 طناً من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، ويرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه في وقت سابق بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان عبر مركز الإغاثة والأعمال الإنسانية.
#الرياض | انفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. إنطلاق أولى طائرات الجسر الجوي التي تحمل المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني الشقيق pic.twitter.com/Y0lYFujMxA
— مركز الاتصال والإعلام الجديد (@CMCMOFA) August 7, 2020
وفق “أخبار 24”.