وزير الطاقة يبحث مع وزير النفط العراقي آخر تطورات الأسواق البترولية

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، التزام بلادهما التام باتفاقية أوبك بلس، وذلك خلال اتصال هاتفي تم بين الوزيرين.
وبحث الوزيران آخر تطورات الأسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك بلس.
ومن جهته، أكد وزير النفط العراقي أن بلاده تعتزم الالتزام بالاتفاق بنسبة 100% خلال الشهر الحالي، موضحاً أن العراق سيُضيف تخفيضاً من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في شهري أغسطس وسبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذا التخفيض يُضاف إلى الخفض الذي يبلغ 850 ألف برميل يومياً، الذي التزم العراق به، في شهري أغسطس وسبتمبر، بموجب اتفاقية أوبك بلس الحالية، وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهري أغسطس وسبتمبر إلى (1.25) مليون برميل يوميًا لكل شهر.