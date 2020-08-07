فوال: الاتحاد اتخذ قراراً إدارياً خاطئاً في الأسبوعين الماضيين

علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سابقاً، عبدالله فوال، على الخسارة التي تلقاها الاتحاد خلال المواجهة التي جمعته بفريق أبها يوم الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكر أن إدارة الاتحاد اتخذت قراراً إدارياً خاطئاً خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قررت العودة إلى جدة بعد انتهاء المعسكر الذي أقيم في مدينة أبها لمدة 20 يوما، مشيراً إلى أن هذا القرار جعل الفريق ينتقل من الأجواء الباردة إلى الأجواء الحارة ثم عاد مرة أخرى إلى أبها لخوض المباراة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأداء الفني والبدني للفريق.
وأشار، في تصريحات لصحيفة “مكة”، إلى أن العناصر الأجنبية بالأندية الأخرى مثل أبها شكلت فارقا عند عودة منافسات الدوري، إلا أن هذا لم يحدث مع الاتحاد، لكون العناصر الأجنبية به متواضعة من حيث المردود الفني.
وشدد فوال على ضرورة أن يتجنب الاتحاد مثل هذه القرارات الخاطئة في الفترة المقبلة، وأن يحرص لاعبوه على تحمل المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وأن تكون قرارات النادي مدروسة بشكل جيد في حال إشراك اللاعبين الشباب الصاعدين في المباريات المقبلة.
الجدير بالذكر أن فريق أبها فاز على الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي جعل رصيد الاتحاد يقف عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين ارتفع رصيد أبها إلى 33 نقطة في المركز السابع.