منها الأظافر الهشة.. علامات تدل على نقص فيتامينات “A- B7 – B6” في الجسم

قالت خبيرة التغذية وأخصائية الغدد الصماء، الدكتورة أولغا كورابلوفا، إن الإنسان البالغ يحتاج إلى 50 ميكروغراما من فيتامين B7 في اليوم، مضيفة أن هذا الفيتامين يزود الجسم بالكبريت، الذي يساهم في إنتاج مركب الكولاجين وإبطاء عملية الشيخوخة.
وأضافت الخبيرة أن هناك أعراضا تدل على نقص هذا النوع من الفيتامينات في الجسم، ومنها الأظافر هشة، وقشرة الرأس وتحول لون الوجه إلى اللون الرمادي.
وأرجعت الخبيرة، وفقا لموقع “روسيا اليوم”، سبب هذا النقص إلى وجود التهاب في المعدة، أو تناول مضادات حيوية تؤثر في نبيت الأمعاء والبكتيريا التي تنتج جزءاً من هذا الفيتامين، مشددة على تناول كبد البقر والجوز وصفار البيض والفول السوداني لكون هذه الأغذية تحتوي على فيتامين B7.
كما نصحت الخبيرة بتناول الحنطة السوداء وكبدة البقر والحبوب والشعير والجوز للوقاية من نقص فيتامين B6، لافتة إلى أن هذا النقص يحدث نتيجة ممارسة نشاط بدني مكثف بانتظام، أو العمل في جو بارد، وتظهر أعراضه في شكل جفاف الجلد ومنها تشقق الشفاه.
ونوهت “كورابلوفا” بأن كبد البقر وكبد سمك القد والجزر من الأغذية المفيدة لعلاج نقص فيتامين А، والذي تظهر أعراضه على هيئة بقع زرقاء تحت العينين وطفح جلدي دقيق في منطقة الفخذين والأرداف والمرفقين.