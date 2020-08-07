نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الدويش” ينشر تغريدة مثيرة للجدل بعد نتيجة ديربي الرياض
07/08/2020   12:10 م

“الدويش” ينشر تغريدة مثيرة للجدل بعد نتيجة ديربي الرياض

+ = -
1509

نشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش تغريدة مثيرة للجدل بعد خسارة النصر أمام الهلال بنتيجة 1-4 في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على تويتر: “ما قيل قبلها مسخرة ومافُعل فيها مجزرة وماكُتب بعدها مبزرة”.

وأتم: “حين يفوزون على النصر يظهرون وكأنّهم لايصدّقون فكيف بنتيجة كبيرة ، لذلك لاتستغربوا مايقولون ويكتبون ، أمّا الأمل بأنْ يخرج منهم ( رجل حق ) يعترف بشيء مما حدث قبل المباراة وخلالها ساعدهم على تحقيق هذه النتيجة فذلك أمل يأمله الأمل”. وفق “أخبار 24”.

“الدويش” ينشر تغريدة مثيرة للجدل بعد نتيجة ديربي الرياض

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885105746.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.