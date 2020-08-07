“الدويش” ينشر تغريدة مثيرة للجدل بعد نتيجة ديربي الرياض

نشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش تغريدة مثيرة للجدل بعد خسارة النصر أمام الهلال بنتيجة 1-4 في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.
وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على تويتر: “ما قيل قبلها مسخرة ومافُعل فيها مجزرة وماكُتب بعدها مبزرة”.
وأتم: “حين يفوزون على النصر يظهرون وكأنّهم لايصدّقون فكيف بنتيجة كبيرة ، لذلك لاتستغربوا مايقولون ويكتبون ، أمّا الأمل بأنْ يخرج منهم ( رجل حق ) يعترف بشيء مما حدث قبل المباراة وخلالها ساعدهم على تحقيق هذه النتيجة فذلك أمل يأمله الأمل”. وفق “أخبار 24”.