إعلان ملاعب الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، الملاعب التي ستستضيف المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا بدولة قطر.
وسيخوض فريق الهلال مبارياته على ملعب الجنوب باستثناء لقاء فريق شباب أهلي دبي سيُقام على ملعب خليفة بمدينة الدوحة، فيما سيعلب الأهلي مبارياته بملعب خليفة في الدوحة باستثناء لقاء استقلال إيران الذي سيخوضه في ملعب الجنوب.
وسيخوض النصر مبارياته على ملعب جاسم بن حمد باستثناء مباراته أمام العين الإماراتي ستكون على ملعب المدينة التعليمية، بينما سيلعب فريق التعاون جميع مبارياته المتبقية على ملعب المدينة التعليمية. وفق “أخبار 24”.