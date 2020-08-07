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اخبار رياضية > “حكم ضعيف” و”فوز مستحق” و”ركلة جزاء للنصر”.. أبرز ما قاله خبراء التحكيم عن “الديربي” (فيديو)
07/08/2020   12:14 م

“حكم ضعيف” و”فوز مستحق” و”ركلة جزاء للنصر”.. أبرز ما قاله خبراء التحكيم عن “الديربي” (فيديو)

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اتفق عدد من خبراء التحكيم على أن النصر كان يستحق ركلة جزاء في مباراته أمام الهلال أمس (الأربعاء)، كما أكدوا جميعاً أن الأهداف الأربعة التي أحرزها الهلال كانت صحيحة.

وقال الخبير التحكيمي محمد فودة في لقائه ببرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إن حكم المباراة قدم أداء جيداً لكنه لم يكن موفقاً في عدم احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 40 نتيجة عرقلة مهاجم النصر.

وأوضح فودة أنه لا يرى أن ركلة الجزاء غير المحتسبة أثرت على نتيجة المباراة؛ حيث إن أهداف الهلال صحيحة وفوزه مستحق، وشخصية الحكم كانت قوية.

واختلف الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان مع محمد فودة حول رأيه في أداء الحكم الفرنسي بينوا باستيان، مبيناً أن شخصيته ضعيفة ولم يكن على مستوى مباراة مثل ديربي الرياض، وتحركاته في الملعب كانت خاطئة.

وأضاف سمير عثمان أن ركلة الجزاء المحتسبة للهلال كانت واضحة لكن الحكم الفرنسي لم يحتسبها إلا بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما أنه لم يرجع لمشاهدة حالة النصر التي لم يحصل فيها على ركلة جزاء، ما يدل على أنه لم يكن على مستوى المباراة. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أكد الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد خلال الاستوديو التحليلي للمباراة على القناة “الرياضية”، أن النصر كان يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 40 مبدياً استغرابه من عدم مراجعة الحكم لتقنية الفيديو ورؤيته للقطة بنفسه.

وأشار إلى أن هدف الهلال الثالث الذي أحرزه البرازيلي كارلوس إدواردو كان صحيحاً ولم يكن اللاعب في موقف تسلل، كما أن ركلة الجزاء التي احتسبت للهلال صحيحة وجميع أهداف الهلال لا شك في صحتها، مضيفاً أن قرار عدم احتساب هدف للنصر في الدقيقة 68 كان صحيحاً.

يذكر أن الهلال تمكن من الفوز على النصر في مباراة الديربي يوم أمس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليوسع الفارق بينه وبين النصر إلى 9 نقاط ويحافظ على صدارة الدوري.

“حكم ضعيف” و”فوز مستحق” و”ركلة جزاء للنصر”.. أبرز ما قاله خبراء التحكيم عن “الديربي” (فيديو)

اخبار رياضية
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