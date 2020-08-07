أعلنت أمانة منطقة الرياض، تطوير الدليل الإرشادي لتحسين السلامة المرورية عند المدارس، وذلك لحماية عابري الطرق في العاصمة.
وأوضحت أن الدليل الإرشادي يهدف إلى تحسين مسار التنزيل والتحميل والحفاظ على سلامة المشاة من الطلاب والطالبات، وتزويد المواقع بإجراءات تهدئة السرعة، وتحديد السرعات في الطرق المحاذية للمدارس، وتنظيم الحركة عند مداخل ومخارج المدارس.
وأضافت أن الدليل يتضمن تحديدا واضحا لمناطق التحذير المبكر وخفض السرعة، ومواصفات التشجير على الأرصفة والجزر الوسطية، ومواصفات الأرصفة المحاذية للمدارس وأبعادها وتحسين مجال الرؤية لعابري الطرق المجاورة للمدارس.
وفق “أخبار 24”.